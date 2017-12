Als Höhepunkt des gesamten Wallfahrtsjahres bezeichnete der neue Pilgerpfarrer von Dettelbach, Uwe Hartmann, die Höchstadter Wallfahrt. Hartmann trat im Januar die Nachfolge der Franziskanerpatres an, die nach 500 Jahren ihre Klosterpforten an dem meistfrequentierten Wallfahrtsort in Unterfranken schließen mussten. Bei seiner ersten Begegnung mit der Höchstadter Traditionswallfahrt zeigte sich Hartmann begeistert über die große Resonanz der Wallfahrt. In Summe konnte der neue Wallfahrtspfarrer über 500 Wallfahrer willkommen heißen.

Angesichts der Großbaustelle in Höchstadts St.-Georgs-Kirche stand die 378. Wallfahrt unter dem Thema: "Herr, baue Deine Kirche und fange bei mir an". Im feierlichen Wallfahrtsgottesdienst erinnerte Dekan Kilian Kemmer, dass für jedes Bauvorhaben die Notwendigkeit von Planern, Architekten und Handwerkern besteht. Für den Aufbau von Welt, Natur und Menschheit vereinigt nach den Worten Kilian Kemmers Gott diese Eigenschaften in sich.

An der "von Gott gewollten Kirche muss jeder mitbauen, um sie am Leben zu erhalten, und muss sich jeder an der Renovierung beteiligen, wo Erneuerung nottut". Als Bausteine und als Gewerke nannte der Dekan für den Bau der Glaubensgemeinschaft Kirche "das Reden über den, den ich liebe und von dem ich mich geliebt fühle, das Handeln im Sinne dessen, den ich liebe, die sonntägliche Mitfeier der Eucharistie als äußeres Zeichen einer Liebeserklärung an den, den ich liebe, und die Fähigkeit, die eigene Schuld vor dem zu bekennen, den ich liebe."



Jesus als Architekt des Aufbaus

Auf dieser Basis sei Kirche durch die Jahrhunderte aufgebaut worden und konnte weltweit wachsen. Nur auf dieser Basis habe Kirche Zukunft, so Kilian Kemmer. 1639 legten die Höchstadter Bürger den Aufbau ihrer 1633 von schwedischen Protestanten völlig zerstörten Stadt durch das Gelöbnis der Dettelbacher Wallfahrt in die Hände eines Architekten namens Jesus von Nazareth, so der Dekan bei seiner historischen Erinnerung.

Ein "musikalisches Großaufgebot" nannte der neue Wallfahrtspfarrer Uwe Hartmann die Beiträge der Höchstadter im Festgottesdienst. Die Stadtkapelle unter der Leitung von Georg Römer, der Kirchenchor unter der Leitung von Florian

Mayer, Reinhard Döring an der Orgel und Michael Ulbrich am Piano sorgten für die musikalische Umrahmung. Den Kindergottesdienst im benachbarten Klostersaal gestalteten Erzieherinnen der Kita St. Michael und der neue Gemeindereferent Michael Knopf, Wolfgang Först begleitete die Lieder am Klavier.

Über 50 Teilnehmer machten sich unter bewährter Leitung von Angela Neudörfer bereits am Samstag zu Fuß auf den Weg nach Dettelbach. Am frühen Sonntagmorgen folgte heuer erstmals die Radvariante der Wallfahrt unter der Leitung von Elmar Gerner, die sich bei ihrer Premiere erstaunlichen Zuspruchs erfreute. red