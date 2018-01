Höchstadter Delegation feiert Jubiläum der Partnerschaft mit Swinemünde

Eine 40 Personen zählende Delegation der Höchstadter St.-Georgs-Pfarrei feierte die seit 20 Jahren Jahren bestehende Partnerschaft mit der Pfarrei des Seligen Michael Kosczal in Swinemünde, einer nordpolnischen Stadt an der Ostsee. Ein Festgottesdienst und ein Jubiläumsabend standen im Zentrum der Begegnungen.

Erzbischof Andreas Dziega reiste aus Stettin an, um die auf den historischen Wurzeln zwischen den Erzbistümern Bamberg und Stettin beruhenden Partnerschaft zu würdigen. Im 12. Jahrhundert missionierte der Bamberger Bischof Otto das Gebiet des heutigen Pommern. Am Ende des Festgottesdienstes bat der Stettiner Erzbischofs den Begründer der nunmehr 20-jährigen Partnerschaft zwischen der polnischen und der Höchstadter Pfarrei, Professor Marian Wittlieb, sowie die beiden Pfarrer Kilian Kemmer und Roman Garbicz, Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm (JL) und seine Frau Maria sowie den Regionalpräsidenten und Bürgermeister von Stettin zum Altar. Ebenso die beiden ehemaligen polnischen Kapläne, die in Höchstadt wirkten, Gregor Jankowiak und Gregor Grinn.

Mit eindringlichen Worten bat Dziega um die Fortsetzung einer "symbolträchtigen und beispielhaften Freundschaft" und versprach, im kommenden Jahr zusammen mit einer polnischen Reisegruppe aus Swinemünde nach Höchstadt zu kommen. LM