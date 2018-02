Höchstader Gymnasium ist mittelfränkischer Schulschachmeister

Die Mannschaft des Gymnasiums Höchstadt hatte bei den mittelfränkischen Mannschaftsmeisterschaften im Schulschach nach einem spannenden Kampf die Nase vorn holte und den Titel in der Wettkampfklassse IV (2005 und jünger). Dabei spielten Lisa Adelhardt, Merle Gorka, Felix Stier und Lars Bauenschmidt mit viel Kampfgeist ein großartiges Turnier. Gespielt wurden Partien zu je 20 Minuten Bedenkzeit, was bei sieben Spielen an einem Tag eine große Herausforderung an die Konzentration darstellte. Nachdem sie die ersten beiden Spiele überlegen gewonnen hatten, kamen drei sehr schwere Partien. Hier wurde es sehr spannend, besonders die beiden starken Mädchen Lisa und Merle behielten aber die Nerven und entschieden die Spiele zu ihren Gunsten. Insgesamt gewannen sie die stark besetzte Wettkampfklasse mit sieben Siegen aus sieben Spielen und können nun zu den bayerischen Meisterschaften im März 2018 antreten. Hier kann die Mannschaft dann Erfahrungen gegen die bayerische Spitze sammeln. red