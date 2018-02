Hobbygärtner haben viel vor

Der Gartenbauverein Pechgraben, 67 Jahre alt und mit knapp 60 Mitgliedern bestückt, ist eine rührige Gemeinschaft, das ganze Jahr über aktiv und bezieht auch die Kinder mit ein. Das bilanzierte Vorsitzender Peter Zahn, seit zwei Jahren im Amt, bei der Hauptversammlung im Popp' n Keller. Als lohnende Initiative nannte er die Gründung einer Whats-App-Gruppe zur Gemüse- und Obstverwertung, wo die Nutzer Tipps und Anregungen weitergeben können.

Heuer will der Verein den Platz bei der Bratwurstbude neu gestalten: Mit einer Stützmauer und integrierten Sitzgelegenheiten, die den Aufenthalt dort angenehmer machen. Auf dem Dachboden des Hauses neben dem ehemaligen Schulgebäude wurde eine Erinnerungstafel von den im 1. Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Pechgraben und Untergräfethal gefunden. "Wir haben vor, sie im Flur des Feuerwehrgerätehauses anzubringen, zumal sich ja 2018 das Kriegsende zum 100. Mal jährt".

Als Sieger des Einzelhauswettbewerbes wurde das Ehepaar Annemarie und Jochen Dinter ausgezeichnet. Damit honorierte der Kreisverband ihre Anstrengungen für einen naturnahen Garten, der ein Blickfang ist. Bürgermeister Harald Hübner lobte die sechs Gartenbauvereine im Gemeindegebiet für deren Beitrag zur Ortsverschönerung, "Pechgraben ist da ein leuchtendes Beispiel". Er regte den Neudrossenfelder Ortsteil an, am Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden - unser Dorf hat Zukunft" teilzunehmen. Die äußeren Bedingungen hierfür stünden gut, was auch Kreisvorsitzender Günter Reif bestätigte. Letzterer erwies sich als absoluter Kenner der Gartenszene, in seinem mitreißenden Vortrag "Obst - Genuss für Leib und Seele" weihte er mit wunderschönen Bildern in die Geheimnisse des individuellen Obstanbaus ein. Horst Wunner