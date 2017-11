Hobby-Lokführer dürfen sogar ans Steuerpult

Seit vielen Jahren bereits verfolgen die Eisenbahnfreunde Lichtenfels unter ihrem Vorsitzenden Werner Keidel ihr Ziel, den Besuchern jedes Jahr ein neues Highlight zu bieten. Dabei setzen sie die Miniaturzüge in Szenen, die weit über die gewöhnliche Modellbahnplatte hinaus gehen. Unter dem winterlichen Nachthimmel mit Sternbildern wie dem großen Wagen oder Cepheus zieht in diesem Jahr ein Reigen aus internationalen Reisezügen seine Kreise. So gibt es unter anderem Modelle nach dem Vorbild mediterraner und skandinavischer Eisenbahnen zu bewundern.In der Schweizer Bergwelt rund um den originalgetreu nachempfundenen Bahnhof Brig wurden bereits im letzten Jahr kunstvolle Brücken und meterhohe Felswände effektvoll beleuchtet. Dennoch haben die Modellbauer es sich nicht nehmen lassen, diese Impressionen weiter zu perfektionieren und mit Details auszuschmücken. Als Highlights schweben in dieser Saison eine neue Seilbahn sowie ein Heißluftballon heran.Die jüngste Neuheit dürfte letztlich all jene ansprechen, die schon immer einmal wissen wollten, wie es sich anfühlt, eine echte Lokomotive zu fahren. Um dieses Erlebnis möglich zu machen, bauten die Eisenbahnfreunde unter Verwendung von originalen Schaltern und Hebeln eines ICE-Zuges ein eigenes Führerpult. Mittels Technik, die weit über das Angebot eines Modellbahnkataloges hinaus geht, lässt sich damit eine Modellokomotive der Spur G steuern. Mikroprozessoren und ein selbst entwickelter Programmcode setzen die Handlungen des Bedieners in Steuerbefehle um und simulieren das Fahrverhalten eines echten Eisenbahnfahrzeuges. Für die richtige Perspektive ist die Modelllok außerdem mit einer Kamera ausgestattet und zeigt in Echtzeit den Blick aus dem Führerstand.Geöffnet ist die Ausstellung an den Sonntagen, 19. und 26. November, sowie am 28. Januar, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr; außerdem am 27. Januar von 13 bis 16 Uhr. Zusätzlich gibt es eine Abendausstellung am 12. Januar von 18 bis 21 Uhr, bei der das Stellwerk von außen professionell beleuchtet wird. Für das leibliche Wohl ist jeweils gesorgt.Das Vereinsheim befindet sich in der Mühlgasse 9, Lichtenfels. Eintrittskarten sind am Besuchstag direkt vor Ort erhältlich. Weitere Infos unter www.eisenbahnfreundelichtenfels.de red