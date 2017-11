Hobby-Künstlermarkt im Weisendorfer Heimatmuseum

Anmeldungen noch möglich



Der Heimatverein Weisendorf lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem Hobby-Künstlermarkt für nichtgewerbliche Anbieter aus der Gemeinde Weisendorf ein.Hobbykünstlern und Kunsthandwerkern wird auf diesem Markt die Gelegenheit gegeben, den Besuchern die verschiedensten Facetten der Handwerkskunst, wie Keramikarbeiten, Objekte aus Holz, Metall, Glas, Porzellan, Stoffkreationen, Floristik, Künstlerpuppen und Bären, herbstliche Dekorationen und vieles mehr zu präsentieren.Der Weisendorfer Hobby-Künstlermarkt wird am Sonntag, 19. November, im Heimatmuseum im Reuther Weg 16 stattfinden.Die Öffnungszeiten sind von 12 bis 17 Uhr. Interessierte, die an diesem Hobby-Künstlermarkt als Aussteller mitwirken wollen, können sich an Franz Petter unter Telefon 09132/2809 oder an Günter Rath unter Telefon 09135/729676 wenden.Im Internet unter www.heimatverein-weisendorf.de sind die Teilnahmebedingungen für den Weisendorfer Hobby-Künstlermarkt ersichtlich, und das Anmeldeformular steht zur Verfügung. red