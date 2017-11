Historischer Verein stellt Buch zur Sandstein-Geschichte vor

Der Historische Verein Landkreis Haßberge präsentiert das Buch "Geschichte der Sandstein-Industrie". Die Veranstaltung dazu findet am Donnerstag, 16. November, im Bürgersaal in Ebelsbach statt. Der Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mehrfach ist in den letzten Jahren über eine Forschungsarbeit berichtet worden, die sich mit der Entstehung, der Blütezeit und dem Niedergang der Sandstein-Industrie in der Haßberge-Steigerwald-Region befasst. Über einen Zeitraum von rund sechs Jahren hat Reinhard Kulick, Bauingenieur und pensionierter Hochschullehrer, Archive durchsucht, Ortschroniken ausgewertet, Literatur recherchiert sowie Gespräche mit zahlreichen Personen geführt.

Die gesammelten Informationen hat er zur "Geschichte der Sandstein-Industrie am Main bei Ebelsbach, Eltmann, Sand und Zeil" zusammengefasst. Die mit 366 Seiten laut Verein "sehr umfangreiche und mit 202 Abbildungen sehr anschauliche Darstellung" erscheint in diesen Tagen als Band 17 der Schriftenreihe des Historischen Vereins Landkreis Haßberge. Im Umfeld der Bestrebungen, eine "Erlebniswelt fränkischer Sandstein" in der Gemeinde Breitbrunn zu etablieren, liefert dieses Werk einen umfassenden Einblick in die Bedeutung jener Epoche für die Heimat.

Zur Vorstellung des Buches lädt der Historische Verein zu der Vortragsveranstaltung nach Ebelsbach ein. In einem gut einstündigen Vortrag will Professor Kulick einen Ausschnitt aus dem Buch präsentieren. Er wird aufzeigen, warum sich diese Industrie in der Haßberge-Steigerwald-Region entwickelte und, passend zum Vortragsort, wie diese Industrie besonders Ebelsbach und das Ebelsbachtal prägte. Natürlich finden auch der Nordsteigerwald sowie Sand und Zeil Erwähnung. Die Zeiler Steinhauer wirken mit. ft