Historie und Legende vom "Barcelos-Hahn"

Bei Sturm und Regen startete eine Lehrer-Reisegruppe in Franken - Sonnenschein und sommerliche Temperaturen begrüßten sie bei der Landung in Porto. Die Teilnehmer der Herbstreise freuten sich über eine Verlängerung des Sommers.

Eine Stadtrundfahrt und die Besichtigung des Börsenpalastes waren die ersten Programmpunkte in Porto. Den Abschluss des Tages bildete die Besichtigung einer der vielen Portweinkellereien mit einer Kostprobe.

Bei einem Ausflug am zweiten Tag wurde zuerst Barcelos, das Zentrum der Keramikindustrie besucht. Bekannt ist die Stadt auch durch die Legende vom "Barcelos-Hahn": Ein gebratener Hahn soll sich zum Beweis der Unschuld eines zum Tode verurteilten Pilgers von der Speisetafel erhoben und zu krähen begonnen haben. Mittlerweile ist der Hahn ein Symbol Portugals geworden.

Weiter ging die Fahrt nach Braga, das auch das portugiesische Rom genannt wird. Die Stadt ist geprägt durch ihre 30 Kirchen.

Am nächsten Vormittag wurde das idyllisch am Wasser gelegene Aveiro besucht. In Coimbra wurden bei einer Stadtführung auch die Alte Universität und die Universitätskirche Sankt Michael besichtigt.



Die Burg der Christusritter

Nach der Übernachtung in Coimbra folgte ein Tag der großartigen Kirchen, Klöster und Kreuzgänge. In Tomar war es vor allem die Burg der Christusritter aus dem Jahr 1159, die die Teilnehmer in ihren Bann zog. Nächster Besichtigungsort war das Kloster von Batalha, das an Portugals größte Schlacht erinnert: In der Nähe besiegten die Anhänger Joaos I. die Truppen Kastiliens und besiegelten damit die Unabhängigkeit Portugals.

Das nächste Ziel, die riesige mittelalterliche Zistezienserabtei von Alcobaca, wurde 1222 fertiggestellt und war bis ins 18. Jahrhundert geistiges Zentrum des Landes. Bis zu 999 Mönche lebten hier. Das denkmalgeschützte Städtchen Obidos mit seinem geschlossenen Mauerring war die letzte Station des Tages, bevor es weiter zum Hotel in Lissabon ging.

Bei einer Stadtrundfahrt bzw. -führung am nächsten Tag sahen die Teilnehmer die Altstadt "Alfama", besuchten die Burg Sao Jorge und das Jeronimuskloster im Belemviertel. Der Turm von Belem, das Wahrzeichen Lissabons, und das Entdeckerdenkmal waren die letzten Orte im Besuchsprogramm in "Lisboa".

Ein ganztägiger Ausflug in die Umgebung Lissabons führte zunächst nach Queluz. In Sintra wurde die Sommerresidenz der portugiesischen Könige besichtigt. Weiter ging die Fahrt zum Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt Kontinentaleuropas. An der Atlantikküste entlang ging es zurück nach Lissabon und von dort am nächsten Tag per Flug nach Frankfurt. Bei der Fahrt durch Nordportugal waren immer wieder riesige Waldbrandflächen zu sehen. red