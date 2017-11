Hinterseer im November

Das ursprünglich für den 5. August geplante Konzert mit Hansi Hinterseer in der Stadthalle Lichtenfels muss aus produktionstechnischen Gründen auf Samstag, 18. November, verlegt werden, teilt der Veranstaltungsservice "Discomakers" mit. Das Konzert beginnt 20 Uhr. Alle bisher erstandenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Auch die Platzwahl der Besucher wird berücksichtigt. Wer bereits Tickets hat, aber den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, seine Karten an der Vorverkaufsstelle, an der diese erworben wurden, zurückzugeben. red