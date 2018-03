Hinterrad blockiert plötzlich

Mit einem Sachschaden von rund 7000 Euro und einem leicht Verletzten hat am Donnerstagabend ein Unfall auf der Haundorfer Spange geendet, als ein 30-jähriger Mann mit seiner Honda aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Auto kollidierte. Laut Angaben des Motorradfahrers blockierte auf der Fahrtstrecke in Richtung des Haundorfer Kreisverkehrs gegen 18 Uhr plötzlich sein Hinterrad, wodurch er die Kontrolle über das Kraftrad verlor.

Eine entgegenkommende Ford-Fahrerin versuchte noch nach rechts auszuweichen und fuhr in den angrenzenden Graben, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Zweirad nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer laut Pressebericht der Herzogenauracher Polizei nur leichte Verletzungen im Schulterbereich zu.

Die 27-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Das beschädigte Motorrad wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. pol