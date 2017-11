Hintermann passt nicht auf

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am frühen Donnerstagabend im Bereich der Einmündung Rothenburger Straße zur Bundesstraße 470 im Bereich Lonnerstadt gekommen. Ein Autofahrer musste verkehrsbedingt an der Einmündung anhalten. Der dahinter fahrende Fahrzeugführer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Die beiden Insassen des haltenden Autos wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Eines der beiden Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.