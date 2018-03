Hintergrund

Nouruz reicht bis in vorislamische Geschichte des Irans zurück. Im Iran wird das Fest widerstrebend geduldet. Auch steht es im Orient in Verbindung mit Frühjahrsputz und bunten Eiern. Das Frühjahrsfest findet alljährlich am 20. oder 21. März statt. In Kasachstan jedoch am 22. März.