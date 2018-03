Hinter den Kulissen

So macht Kultur Kindern und Erwachsenen Spaß: bei der Familienführung durch das Markgrafentheater gab es nicht nur viel Wissenswertes rund um die Bühne zu erfahren, sondern auch Theater zum Anfassen.

Los ging es im Zuschauerraum. Wiebke Goldhammer, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater Erlangen, erzählt lebendig von früheren Zeiten. Auftraggeber Markgraf Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth ließ das Haus 1719 als Opern- und Komödienhaus einweihen.

Für das einfache Volk gab es Bierbänke. Die feinen Leute saßen in Logen, je näher an der kurfürstlichen Loge, desto größer ihr Ansehen. Rund 4000 Kerzen wurden bei Veranstaltungen zur Beleuchtung entzündet - denn Gas oder gar Strom gab es noch nicht.

Im Barock ging es im Theater lustig zu: Zuschauer gingen während der Vorstellung ein und aus, es wurde Karten gespielt, man holte sich etwas zu essen. Wichtiger als das Stück war der gesellschaftliche Anlass.

Wer kam in wessen Begleitung, wie waren die Damen zurechtgemacht? Deshalb war ein guter Blick auf die Bühne eher nachrangig. Es sei denn, es traten echte Tiere auf - damit begeisterte man im Barock das Publikum.

Auch das Schicksal von Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth streifte Goldhammer. Ursprünglich als Ehefrau des britischen Thronfolgers angedacht, landete sie "nur" in der fränkischen Provinz. "Und was machen Frauen, wenn sie sich langweilen? Sie dekorieren die Räume um." So erklärte Goldhammer die Ausmalung des Innenraums in den Farben Grün, Purpur, Weiß und Gold, die auf Wilhelmine zurückzuführen sei.

Anschließend führte Goldhammer die rund 20 Erwachsenen und sieben Kinder auf die Bühne. Kindgerecht erläuterte sie die Obermaschinerie, das Inspizientenpult ("Damit gibt man die Kommandos wie auf einem Schiff") und warum die Feuerwehr bei Aufführungen rechts und links hinter der Bühne sitzt.

Für leuchtende Kinderaugen sorgte der Besuch im Kämmerchen der Maskenbildnerin. Tier- und Monstermasken lockten und durften ausprobiert werden. Erwachsene staunten über die sogenannte Applausordnung. Wer sich nach dem Stück mit wem wie oft vor dem Publikum verbeugt, und in welche Richtung von der Bühne abgeht, ist exakt festgelegt.

Die Führung endet in der Kleiderkammer. Vom Slip bis zur Oberbekleidung bekommen die neun festangestellten Schauspieler alles gestellt. Eine Gewandmeisterin, zwei Schneiderinnen und eine Auszubildende entwerfen die Kostüme, schneidern und pflegen sie.