Himmelkron beteiligt sich am Kommunalen Energieeffizienznetzwerk Oberfranken

Der Gemeinderat Himmelkron beschloss in seiner Sitzung am Dienstagabend die Aufhebung des Bebauungsplanes "Nördlich Festplatz". Die Aufhebung wurde damit begründet, dass alle Grundstücke zwischenzeitlich mit Wohnhäusern bebaut sind. Wie Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) bekanntgab, haben von neun angeschriebenen Grund stückseigentümern bisher sieben dem Verfahren zugestimmt."

Beschlossen wurde auch der Erlass einer neuen Erschließungsbeitragssatzung. Wie der Bürgermeister anmerkte, wurde die bisherige Satzung vor mehr als 30 Jahren erlassen.

Die Energieagentur Nordbayern GmbH bot durch ihren Geschäftsführer Wolfgang Böhm das "Kommunale Energieeffizienznetzwerk Oberfranken I" an. Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre, der Aufwand der Gemeinde Himmelkron wird auf jährlich 5000 Euro geschätzt.

Wie Geschäftsführer Wolfgang Böhm aufzeigt, ist das Ziel die Einführung eines nachhaltigen Energiemanagements durch professionell betreute, mehrjährige Weiterbildung kommunaler Mitarbeiter zum Energiebeauftragten sowie gleichzeitig die Unterstützung bei der Umsetzung praktischer Maßnahmen. Das Angebot gilt für die Liegenschaften Schulhaus Himmelkron, Schulhaus Lanzendorf und Kindertagesstätte Lanzendorf. Mehrheitlich mit 10 zu 6 Stimmen wurde das Angebot der Energieagentur vom Gemeinderat angenommen. Dagegen stimmten Manuel Gumtow, Alfons Lauterbach (beide FW), Raimund Oetter, Sebastian Herrmann, Nicolin Engelhardt und Gabi Pittel (alle CSU). Sie versprachen sich von dem Projekt keinen großen Nutzen.

Himmelkron wird in Kooperation mit der Gemeinde Neuenmarkt ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 beschaffen. Bürgermeister Schneider zeigte die Vorteile einer gemeinsamen Beschaffung auf. Unter anderem erhöhe sich der staatliche Zuschuss auf 12 500 Euro.