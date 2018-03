Hilfstransport ist unterwegs

Die Mitglieder der Kolpingsfamilien aus Garitz und Münnerstadt haben sich mit Hilfstransporten auf den Weg gemacht zum rund 1700 Kilometer entfernten Ziel in Siebenbürgen (Transsilvanien) in Rumänien. Zwei Lkw: Ein Gliederzug 40 t, ein Auflieger 40 t und ein Begleitfahrzeug waren von Kolpingmitgliedern vollgepackt worden.

Die Hinfahrt führt zunächst durch Österreich nach Ungarn. In der Nähe von Budapest wird übernachtet. In der Morgenfrühe des nächsten Tages geht die Fahrt dann durch Ungarn weiter an die rumänische Grenze. Von hier wird die rund siebenstündige Fahrt durch Rumänien fortgesetzt. Ziel ist das Pfarrhaus und Kolpingheim in Cristuru-Secuiesc, etwa 27 Kilometer östlich von Schässburg (Sighisoara). An den beiden folgenden Tagen werden zusammen mit den ansässigen Kolpingmitgliedern die Fahrzeuge entladen und Hilfsgüter nach Odorheiu zu Schwester Margit und Schwester Imelda in das Kinder- und Altenheim gebracht.

Die "Süßen Päckchen" für rumänische Kinder werden überall bereits sehnlichst erwartet. Im 22. Jahr der Aktion wurden 13 251 Päckchen aus der gesamten Diözese verladen. Mitglieder der Kolpingsfamilie Garitz und Rumänienfreunde haben dazu einen Beitrag von 1350 Päckchen geliefert. Der ehemalige Bildungsreferent des Würzburger Kolpingwerkes, Erhard May, hatte nach vorherigen Erfahrungen in Rumänien ab 1994 die Kontakte aufgebaut und zur Gründung zahlreicher Kolpingsfamilien in Rumänien beigetragen. 1996 rief May die Aktion "Süße Päckchen" ins Leben, die zu einem Erfolgsmodell wurde.

Das Kolpingheim Garitz war auch in diesem Jahr zum wiederholten Male die zentrale Sammelstelle für die "Süßen Päckchen" und weitere Hilfsgüter, die die umliegenden Kolpingsfamilien vorbeibringen.

Einer der Garanten für den zuverlässigen Transport war der im August 2013 plötzlich verstorbene Otto Kiesel, Kolpingmitglied der Kolpingsfamilie Münnerstadt, der schon ab 1981 regelmäßig Hilfstransporte nach Polen und ab 1993 nach Rumänien gebracht hatte.

Jüngere Kolpinger aus Münnerstadt und Garitz werden künftige Transporte weiter im Sinne von Otto Kiesel verantworten, da gerade von rumänischer Seite weiterhin besonderer Wert auf persönliche Kontakte gelegt wird. Sie hatten die einwöchigen Touren miterlebt und wurden bei den Begegnungen förmlich "infiziert" von der Rumänienhilfe.

Auch mit diesem Transport wurden zusätzliche Hilfsgüter, wie Lebensmittel, Medikamente, Windeln, Pflegebetten, Rollstühle, Rollatoren, Toilettenstühle, Wolldecken, Nähmaschinen Spielsachen, Büchertaschen, Fahrräder, Kleider, Schuhe, Kinderwagen und vieles mehr auf die Reise geschickt.



Gerechte Verteilung

Kolpingmitglieder in Cristuru-Secuiesc erwarten die Fahrzeuge, die am 20. und 21. Oktober abgeladen werden, voller Spannung. Der Diözesanverband Alba Julia gewährleistet die gerechte Verteilung an verschiedene karitative Einrichtungen für Kinder und alte Menschen.

Die "Süßen Päckchen" werden an Schulen, Kindergärten, Kinderheime, Waisenhäuser, Krankenhäuser und auch an Einrichtungen für alte und kranke Menschen verteilt.

Zur Finanzierung weiterer Transporte wird um Spenden gebeten. Wer sich in den Kreis der "Rumänienhilfe" einreihen möchte, kann dies mit einer finanziellen Unterstützung auf das Konto der Kolpingsfamilie Garitz e.V., VR-Bank Bad Kissingen, IBAN DE 41 7906 5028 0002 0015 35 mit dem Vermerk "Rumänien" tun.

Nach einem Tag Pause heißt es dann wieder Abschied nehmen, um die lange Rückreise nach Deutschland anzutreten. Unvergessliche, nicht beschreibbare Eindrücke wirken bei den für den Transport Verantwortlichen noch lange nach.