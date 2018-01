Hilfe für Rumänien

Ostern naht und damit auch der nächste Hilfstransport nach Rumänien. "Die Brücke der Zukunft", eine Initiative engagierter Menschen aus Stadt und Landkreis Bamberg, lädt daher zu ihrer Infoveranstaltung am Samstag, 3. Februar, ab 14 Uhr im "Fuchsbau", Memmelsdorfer Straße, ein, wo Einzelheiten über Termine sowie benötigte Spenden mitgeteilt werden. Die Hilfsgüter, u. a. Kleidung, Kinderbuggys, Spielzeug und Schulmaterial, Brillen, Hörgeräte und andere medizinische Hilfsmittel, werden in Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen an bedürftige Menschen und soziale Einrichtungen weitergegeben. Einer der bedeutendsten Kooperationspartner ist die Caritas im westrumänischen Oradea. Neben Sach- werden auch Geldzuwendungen benötigt, denn nicht zuletzt bedarf der Transport selbst der Finanzierung, so die Initiative. red