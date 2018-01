2500 Euro Erlös aus dem diesjährigen Sommerfest der Metzgerei Nowotny in Schney (Landkreis Lichtenfels) überreichten Yvonne und Harald Nowotny dem freudig überraschten Vorsitzenden der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg, Uwe Rendigs. Es war bereits das vierte Sommerfest, das die Metzgerei Nowotny für einen guten Zweck erfolgreich veranstaltete, wie die Stiftung für krebskranke Kinder Coburg mitteilte.

Uwe Rendigs und das Ehepaar Nowotny sagen allen fleißigen Helfern und den Gästen der Veranstaltung, die dafür gesorgt haben, dass so ein stattlicher Betrag übergeben werden konnte, ein herzliches Dankeschön.

"Erkrankt ein Kind an Krebs, so verändert sich das Leben einer Familie dramatisch", erläuterte Uwe Rendigs. "Die Stiftung unterstützt betroffene Kinder und Familien da, wo es notwendig ist mit Rat und Tat, mit dem Ziel, die Lebensqualität von erkrankten Kindern zu verbessern." Der Rat gründe auf der langjährigen Erfahrung und dem vielfältigen Beziehungsgeflecht. Die Tat sei die Geld-Hilfe aus den Stiftungserträgen und den Spenden bei der Finanzierung der vielfältigen Ausgaben, die nicht durch Versicherungen et cetera abgedeckt sind. Zudem fördere die Stiftung die ärztliche Fortbildung im onkologischen Bereich, den Aufbau der Knochenmarkspender-Datei und onkologische Forschungsprojekte. red