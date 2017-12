Hilfe für die Hüfte

Neuigkeiten aus der Hüftendoprothetik gibt es am Mittwoch, 6. Dezember, um 19 Uhr im Klinikum Bamberg. Maximilian Schenke, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Bamberg, widmet sich Themen wie minimalinvasiven Hüftoperationen, Prothesen-Planung mithilfe von 3D-Modellen oder auch keimreduzierenden Waschungen zur Infektvermeidung vor operativen Eingriffen. Die Veranstaltung findet im Klinikum am Bruderwald, Raum "Residenz", statt. Der Eintritt ist frei. red