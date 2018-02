Hilfe bei der Suche nach Wohnraum

In einem Schreiben an Landrat Alexander Tritthart (CSU) bittet SPD-Kreisrat Konrad Eitel darum, die Themen Wohnungsvermittlung für anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge, die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt für Menschen mit geringerem Einkommen und die Höhe der Mietobergrenzen auf die Tagesordnung der Sitzung des Sozialausschusses am 13. November zu setzen.

Offenbar sei es im Landkreis und in den angrenzenden Regionen nach wie vor schwierig, vor allem auch für anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge eine angemessene Wohnung zu finden, heißt es in Eitels Schreiben. Der Landkreis habe auf Antrag der SPD in Anlehnung an das Passauer Modell eine Internetbörse zur Wohnungsvermittlung eingerichtet. Eitel bittet darum, dass über die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse berichtet wird.

Bei der Suche nach Wohnungen stehe immer wieder die Frage der Mietobergrenze im Raum. Deshalb bittet Eitel um einen Bericht über die Entwicklung der Mieten im Landkreis. red