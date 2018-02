Hilfe aus Rentweinsdorf fördert die Friedensarbeit

Die Beziehungen der evangelischen Kirchengemeinden Rentweinsdorf und Salmsdorf zur Rehabilitationseinrichtung "Lifegate" (Tor zum Leben) in Beit Jala/Jerusalem bestehen seit 1992 und werden durch viele Menschen aus dem Dekanat Rügheim fortgeführt. Im Bereich der Kirchengemeinde Rentweinsdorf ist es insbesondere das Ehepaar Alfred und Renate Becker aus Heubach, das durch Produktverkauf aus der Beit Jala diese caritative Arbeit unterstützen.



Überraschender Besuch

Einen kurzen Urlaubs- und Verwandtenbesuch in Deutschland nutzte Burghard Schunkert mit seiner Ehefrau Ute und den Kindern Sophie und Mika, um sich für die seit Jahren anhaltende Unterstützung persönlich zu bedanken, und so schneite er überraschend den Rentweinsdorfern ins Haus.

Die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Renate Becker, und die Pfarramtssekretärin Manuela Lohm - der Pfarrer Hans Körner ist zurzeit in Urlaub - waren über den überraschenden Besuch sehr erfreut. Schunkert beauftragte die Pfarramtsvertreterinnen, seinen Dank für die hilfsbereiten Unterstützungen an alle weiterzugeben.

Er erklärte, dass in der Einrichtung ein Team von 65 vorwiegend palästinensischen Christen und einigen Muslimen dort arbeitet. Die medizinisch-therapeutischen Fachkräfte werden unterstützt durch Studenten der Uni Bethlehem.

Mit einem Jahresetat von über 720 000 Euro muss sich "Lifegate" selbst finanzieren. Das geschieht durch selbst erwirtschaftete Erträge aus Dienstleistungen, die vor Ort angeboten werden, sowie durch die von den behinderten Werkstatt-Mitarbeiter hergestellten Geschenkgegenstände. Unterstützt wird "Lifegate" durch Spenden verschiedener Stiftungen und Unternehmungen aus Deutschland. In bewegenden Worten drückte der Lifegate-Leiter seinen Dank dafür aus, da die örtliche Kirchengemeinde einen wesentlichen Anteil habe.

Renate Becker bezeichnete erneut die Unterstützung der behinderten Menschen als christliche Tat und Unterstützung für Frieden und Versöhnung zwischen Palästinensern und Israelis.

Alfred Becker und Kurt Sperber aus Salmsdorf waren bereits einige Male in Israel und unterstützten durch Arbeitseinsätze die Arbeit in der christlichen Einrichtung dort. Mehrere Reisegruppen aus der Region haben in den vergangenen Jahren Israel und der Einrichtung einen Besuch abgestattet und machten sich ein Bild von der segensreichen Arbeit dort.

Der Bayerische Rundfunk widmete der Einrichtung vor einigen Tagen im sonntäglichen Gottesdienst einen umfangreichen Beitrag. Die von "Lifegate" betreuten Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung sind Christen und Muslime.

Der christliche Glaube wird durch die praktische Tat und die liebevolle Zuwendung zu den behinderten Menschen sichtbar. Gründer und Leiter der Einrichtung in Beit Jala ist seit 1989 Burghard Schunkert aus Gießen. Sie besitzt Einrichtungen, die Arbeitsplätze für die Menschen mit Behinderung anbietet. sch