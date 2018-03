Der Musikverein 1853 Zeyern bietet als Veranstalter am 7. Oktober in der Rodachtalhalle in Unterrodach allen Musikliebhabern aus der Region mit einem Blasmusikabend ein Highlight der besonderen Art. Zwei großartige Kulturträger aus Oberfranken konnten für diesen außergewöhnlichen Musikabend engagiert werden. Die "Schorgasttaler Blasmusik" aus dem Nachbarlandkreis Kulmbach und die "Don Bosco Musikanten" aus Bamberg bieten ein vielseitiges Repertoire an Blasmusik.

Den Blasmusikabend eröffnet die "Schorgasttaler Blasmusik", deren Repertoire von der fränkischen Volksmusik bis hin zu Arrangements im Big-Band- Sound die ganze Bandbreite der Unterhaltungs- und konzertanten Musik abdeckt.



Für Vereins- und Jugendarbeit

Den zweiten Teil des Blasmusikabends gestalten die Bamberger "Don Bosco Musikanten". Mit den "Don Bosco Musikanten" verbindet der Musikverein 1853 Zeyern eine besondere Freundschaft, da der ehemalige Zeyerner Kilian Kraus einer der Gründungsmitglieder des Vereins war.

Die "Don Bosco Musikanten" sind, angefangen mit der traditionellen Marschmusik über fränkische Volkslieder, Swing und Dixie bis hin zu klassischen Stücken in allen Musikrichtungen beheimatet.

Zu ihren größten Erfolgen zählt der erste Platz in der Oberstufe bei der 16. Europameisterschaft der böhmischen und mährischen Blasmusik in Kerkrade/Niederlande im Mai 2015.

Diesen Unterhaltungsabend sollten sich Blasmusikliebhaber nicht entgehen lassen. Die Veranstalter versprechen, das wird ein Abend, an dem Frohsinn und gute Laune vorherrschen und die Besucher für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Einnahmen fließen ausschließlich in die Vereins- und Jugendarbeit des Musikvereins 1853 Zeyern. Man freut sich auf Ihr Kommen. Platzreservierungen werden täglich von 18 bis 20 Uhr unter der Handynummer 0151/68185302 entgegengenommen. eh