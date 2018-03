"Hier spricht der Kreisliga-Coach "

Ab sofort kommen an dieser Stelle die Trainer der Kreisliga-Mannschaften zu Wort. FT-Mitarbeiter Hans Franz spricht regelmäßig mit den Übungsleitern und beleuchtet gemeinsam mit diesen Liga-Experten den bevorstehenden Spieltag. Den Auftakt der neuen FT-Serie macht Matthias Dötschel vom FC Mitwitz II.



Treue FCM-Seele

Der 29-Jährige gilt als eine treue "FCM-Seele". Seit frühester Jugendzeit ist er für seinen Heimatverein aktiv und hatte ihn noch nie verlassen. Im ersten Jahr seiner Tätigkeit als Übungsleiter hat er die Reserve des Bezirksligisten zur souveränen Kreisklassen-Meisterschaft der Saison 2016/17 in die Kreisliga geführt. Allerdings steht seine Elf auf dem vorletzten Rang mit nur 15 Punkten, was den Abstieg bedeuten würde. Dass sein Team bei noch 13 zu absolvierenden Begegnungen in den "sauren Apfel" beißen muss, glaubt er nicht: "Wir haben uns an die Liga gewöhnen müssen, sind bei Niederlagen oft mit dem Gegner auf Augenhöhe gewesen und haben es dabei einfach nicht verstanden, unsere Abschlussschwäche abzulegen." Ein Grund für den schlechten Tabellenplatz ist die geringe Torausbeute von 19 Treffern - nur Schlusslicht SG Roth-Main hat einen Treffer weniger erzielt. Der in Kronach als Physiotherapeut tätige Dötschel schöpft seine Hoffnungen auf dem Ligaverbleib auch aus der Tatsche, dass auswärts bisher viermal nur mit einem Tor Unterschied verloren wurde. Von den 15 Punkten wurden 14 in Mitwitz verbucht. Und da die Erste des FCM im Winter mit einem Neuzugang verstärkt wurde und ein Langzeitverletzter zurückkehrt, hat Dötschel für seine "Zweite" auch mehr Alternativen. red