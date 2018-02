Hier macht Mathe richtig Spaß

Das "Mini-Mathematikum" will neue Türen zur Mathematik eröffnen und Spaß machen, auch wenn mancher Erwachsene oder Schüler mit Mathematik einen schwierigen Zahlensalat verbindet. Doch an zahlreichen Spielstationen in der Stadthalle wird das Gegenteil bewiesen: Die Besucher können auf spielerische Weise Mathematik erfahren. Das funktioniert sogar bei solchen, die "mit Mathe nichts am Hut haben" oder für solche, die glauben, in Mathe schon alles zu wissen.

Gefördert wird die Ausstellung durch die Stiftung der Sparkasse Ostunterfranken, in Zusammenarbeit mit der Stadt Eltmann, der Johann-Baptist-Graser-Grundschule Eltmann und dem Schulamt Haßberge. Bei den Kindern soll Begeisterung für mathematische Phänomene geweckt werden, indem sie experimentieren, bauen und etwas erreichen. Die interaktiven Stationen laden dabei direkt zum Forschen und Knobeln ein.

Aus Teilen soll eine Brücke gebaut werden, wobei nur jeweils vier Stäbe fest miteinander verbunden sind. Beim "Gegenstände-Fühlen" sollen mit der Hand zwölf verschiedene Gegenstände ertastet werden. Beim "Gespensterpuzzle" gilt es, eine Fläche ohne Lücken auszulegen - ein etwas anderes Parkett.

Weitere Erfahrungen macht man "im Spiegel", wo man eine Figur nachmalen und sogar seinen Namen schreiben muss, oder bei der Kugelbahn mit blauen und roten Bahnen. Hier darf man ein Wettrennen veranstalten. Gewinnt etwa die Kugel mit dem weiteren Weg?

Eine ganz besondere Attraktion ist der "Seifentunnel" - wenn er gelingt. Zieht man an einem Seil, wird man von einem wunderschönen Seifentunnel umgeben, der sich noch formt. Außerdem kann man sich an geometrischen Puzzles den Kopf zerbrechen, Zahnräder ineinandergreifen lassen, Knobelaufgaben lösen und noch vieles mehr.



Mathematische Phänomene

Auf diese Weise bekommen sowohl Vorschulkinder als auch Schulklassen einen neuen Zugang zu mathematischen Phänomenen. Und auch Familien können im "Mathematikum" einen anregenden und rundum gelungenen Tag erleben.

So werden viele Vorschulkinder und Schulkinder in der nächsten Woche nach Eltmann kommen, um sich hier mit Spaß mathematisch zu betätigen. Aber auch für Familien mit Kindern besteht noch Gelegenheit, gemeinsam tätig zu werden, denn die Aufgaben sind ohne Zweifel auch für Erwachsene eine Herausforderung.