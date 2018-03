Das Ensemble Kiss-Percussiva der StädtischenMusikschule trifft am Samstag, 10. März, im Kurtheater auf den Circus Luna. Unter der Leitung von Thomas Friedrich und Peter Bethäuser präsentieren die Künstler ihre Show. Hier darf gelacht und geweint werden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Kiss-Percussiva präsentiert immer wieder neue kreative Ideen. Mit Professionalität, Abwechslungsreichtum und hohem Unterhaltungswert spielen die jungen Künstler Musik der unterschiedlichen Stilrichtungen von Klassik, über Latin bis Pop. Als Sängerin fungiert an diesem Abend die Kissinger Gymnasiastin Luca Rihm. Mit dem Circus Luna hat das Ensemble unter der Leitung von Thomas Friedrich nun eine weitere bekannte Größe für ein gemeinsames Event gewonnen. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 444 , per E-Mail kissingen-ticket@badkissingen.de sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Thiemo Schroll