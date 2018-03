HG Kunstadt vorzeitig BOL-Meister

Eigentlich war die Meisterschaftsfeier erst für nächste Woche geplant, doch die Bezirksoberliga-Handballer der HG Kunstadt durften schon am Wochenende den Aufstieg in die Landesliga feiern. Dabei war die Mannschaft von Spielertrainer Johan Andersson spielfrei. Verantwortlich dafür war die 19:21 (12:10)-Niederlage von Verfolger HaSpo Bayreuth II beim Tabellendritten HSG Rödental/Neustadt. Damit machten die Rödentaler die HGK vorzeitig zum Meister.

Bei noch drei ausstehenden Partien hat die HG sechs Punkte Vorsprung und ist somit aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs mit Bayreuth oberfränkischer Meister 2018. Das Kunstadter Team verfolgte auf der Tribüne die Partie und nutzte die Gelegenheit, die Meister-Feierlichkeiten um eine Woche zu verlängern.

Andersson holte damit bei seiner ersten Station als Trainer holt er auch gleich seinen ersten Titel und führt die HGK nach zwei Vizemeisterschaften in Bayerns zweithöchste Spielklasse. mts