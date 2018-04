Heute Vortrag über Mexiko

Die Kolpingsfamilie hat wieder ein vielseitiges Sommerprogramm erstellt. Auftakt ist heute um 20 Uhr mit dem Vortragsabend von Josef Grasser über Mexiko.

Im Mai ist für Christi Himmelfahrt ab 15 Uhr ein Familientag am Katholischen Jugendheim Bad Staffelstein mit Kaffee und Kuchen vorgesehen. Die traditionelle Maiandacht wird am Dienstag, 15. Mai, um 19 Uhr in der Veitskapelle mit anschließender Einkehr in Dittersbrunn gefeiert.



Fahrt nach Dinkelsbühl

Das Fronleichnamsfest mit Gottesdienst und Prozession in Kolping-Kleidung wird am Donnerstag, 31. Mai, begangen. Danach ist gemütliches Beisammensein.

Ein Tagesausflug nach Dinkelsbühl wird am Dienstag, 5. Juni, unternommen. Abfahrt ist um 6 Uhr am Kindergarten St. Anna in Bad Staffelstein. Es folgt am Dienstag, 12. Juni, ein Spieleabend im Jugendheim. Los geht's hier um 20 Uhr. Eine Sommerwanderung steht am Dienstag, 19. Juni, 19 Uhr, im Programm. Der Sommerabend im Pfarrgarten wird am Dienstag, 26. Juni, ab 19 Uhr gefeiert. Mit einem Vortrag von Manfred Hümmer über Marokko geht es am Dienstag, 3. Juli, im Jugendheim um 20 Uhr weiter. Das Pfarrfest wird am Sonntag, 8. Juli, mitgefeiert. Über die Kirchengeschichte von Bad Staffelstein referiert Professor Günter Dippold am Dienstag, 17. Juli, um 20 Uhr im Jugendheim. Ein Abschlussgottesdienst in der Annakapelle um 19 Uhr beendet das Sommerprogramm.

Die Kolping-Mitglieder treffen sich am Freitag, 27. Juli, um 19 Uhr zum Forellen-Essen in der Ellnermühle. red