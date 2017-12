Heute Termin: Ergebnisse zur Fichte

Der Frankenwald wurde 2017 zum Waldgebiet des Jahres ernannt. Außerdem ist die Fichte Baum des Jahres. Dies nahm die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zum Anlass, beim Bayerischen Waldbesitzertag in Freising die neuesten Forschungsergebnisse zur Zukunft der Fichte vorzustellen. Es gibt auch die neuesten Informationen aus dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Termine sind jeweils um 19.30 Uhr, am heutigen Montag, 4. Dezember, im Gasthof Schnappauf, Neufang, und am Donnerstag, 7. Dezember, im Gasthof Mauthaus. red