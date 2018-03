Heute ist Weltwassertag

Anlässlich des internationalen Tages des Wassers am 22. März lädt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg zu Feldaktionen ein. Gezeigt wird: Gewässer- und Erosionsschutzstreifen, Maßnahmen zur Vermeidung von Bodenerosionen, optimale Bodenprobenentnahmen zur Ermittlung von "Nmin" (pflanzenverfügbaren Stickstoff) und die Bedeutung von integriertem Pflanzenschutz an der Wetterstation Birkenmoor. Veranstaltungsbeginn ist um 10 Uhr am Parkplatz am südlichen Ortseingang von Wiesenfeld, von dort geht es per Pkw weiter zu den nahe gelegenen Ackerflächen. red