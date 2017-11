Heuer mal kein roter Teppich

Sie war für viele Neustadter schon ein fester und geschätzter Termin im Veranstaltungskalender, die Benefiz-Modenschau, die Jahr für Jahr von Zweiter Bürgermeisterin Elke Protzmann ausgerichtet wurde. Heuer teilt sie nun mit: "Es gibt eine schlechte Nachricht: In diesem Jahr findet keine Benefizmodenschau statt. Leider!"

Sie hätte die Veranstaltung auch in diesem Jahr gern über die Bühne, sprich über den Laufsteg gebracht, sagt Elke Protzmann. Aber: "Das Programm stand nahezu fest. Musik, Unterhaltung, die Halle .... Leider konnten nicht genug Modebeiträge requiriert werden, um den bisherigen Inhalten unserer Modenschauen gerecht zu werden. Und bevor es nur eine Unterhaltungs-Show statt einer Modenschau geworden wäre, haben ich und die Teilnehmer beschlossen, jetzt die Absage bekannt zu geben. "



Neuartige Alternative

Aber es gibt auch gute Nachrichten, sagt sie. Denn gar nichts zu veranstalten, das widerstrebte ihr dann doch. Statt einer großen Veranstaltung gibt es eine neue, kleinere! Unter dem Motto "Die Fabrik wird zur Weihnachtsfabrik" findet am 16. Dezember eine Weihnachtsparty im Café-Bistro "Fabrik", in Neustadt, Bahnhofstraße 19 statt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro, die dann für einen guten Zweck verwendet werden.



Für den guten Zweck

Eine Hälfte des Reinerlöses kommt dem Hospizverein für den Neubau zu Gute. Die andere Hälfte ist für bedürftige Menschen gedacht. "Hierfür bitten wir den ASB Kreisverband Coburg-Land um Unterstützung bei der Verwendung", sagt Protzmann.

Aufgestockt wird die Spende durch Sponsoren, die auch etwas beisteuern, wenn es keine Modenschau gibt, wie Protzmann lobend betont.

Die erste "X-Mas-Party" soll eine neue Veranstaltung in Neustadt sein, sicherlich mit Wiederholungscharakter, wenn sie angenommen wird, wie Elke Protzmann erklärt. "Wir haben 150 Eintrittskarten zur Verfügung, und es sind alle Junggebliebenen eingeladen", sagt sie und hofft, darunter viele treue Gäste der immerhin zehn Modenschauen in den vergangenen Jahren zu treffen.

Der Vorverkauf der Karten beginnt Anfang November im Steinweg bei "Großartig" und "All-Around", sowie in der "Fabrik" selbst.



Gemeinsam schmücken

Es soll ein gemütlicher, unterhaltsamer Abend mit guter Musik und in weihnachtlicher Stimmung werden. Wer Lust hat zu tanzen, wird dafür auch Platz finden. "Einfach den Weihnachts-Stress einen Abend lang gut sein lassen", beschreibt Protzmann ihre Zielsetzung. Und: "Wir würden uns wünschen, dass jeder unserer Gäste eine Glaskugel oder auch anderen Weihnachtsschmuck mitbringt, damit wir an diesem Abend zusammen einen Weihnachtsbaum schmücken können."