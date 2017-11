Heßdorfer surfen mit LTE-Geschwindigkeit

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone hat die Gemeinde Heßdorf vollständig an das schnelle LTE-Netz angeschlossen und versorgt somit Einwohner und Besucher mit der Breitbandtechnologie der neuesten Generation. Dazu wurde der vorhandene Mobilfunkstandort jetzt zusätzlich mit LTE-Antennen ausgestattet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. LTE liefert den Kunden Breitbandinternet für unterwegs und die Möglichkeit, Handygespräche in kristallklarer Qualität zu führen. Auch für kleine und mittlere Betriebe in Heßdorf soll die neue LTE-Versorgung eine signifikante Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bringen: "Eine starke Netzinfrastruktur ist im digitalen Zeitalter der entscheidende Rohstoff der Wirtschaft. Starke Netze haben in unserer Informationsgesellschaft eine existenzielle Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort", so Vodafone-Regionalleiter Karsten Fuchs. red