Herzogin Alexandrines Freundin

Das Colloquium Historicum Wirsbergense und die Landesbibliothek Coburg laden ein zu einem Vortrag über "Marie Ellenrieder - Malerfreundin Herzogin Alexandrines von Sachsen-Coburg und Gotha". Die Veranstaltung findet statt im Andromeda-Saal der Landesbibliothek (Schloss Ehrenburg) am Freitag, 17. November (Beginn: 19 Uhr). Die Referentin Nathalie Gutgesell ist 1972 in Coburg geboren. Als (Video-)Künstlerin, Publizistin und Kulturschaffende lebt Natalie Gutgesell heute in Bad Staffelstein. Anlässlich des Vortrags besteht die seltenen Gelegenheit, die "Hauschronik" Herzogin Alexandrines, ein mit meisterhaften Illustrationen geschmücktes Geschenk zur Silberhochzeit an Herzog Ernst II., im Original zu sehen. Das einzigartige Buch aus den Beständen der Landesbibliothek Coburg geht anschließend nach München, wo es 2018 Teil einer großen Ausstellung in der Bayerischen Staatsbibliothek sein wird. ct