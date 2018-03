Herzogenauracher Schüler fahren mit Roboter zum Landesentscheid

Beim Regionalentscheid Mittelfranken "Jugend forscht und Schüler experimentieren", Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, vertraten Christian Wershofen, Maximilian Hildel, Benedikt Babenhauserheide, Karl Meerwald und Jan Meerwald, alle Klasse 7a, das Gymnasium Herzogenaurach.

Wie es in einem Bericht der Schule heißt, forderten Christian und Maxi am Dienstag in Erlangen alle Besucher ihres Wettbewerbstands zu einem Tic-Tac-Toe-Spiel heraus. Allerdings traten sie nicht selbst an, sondern schickten ihre beiden Roboter ins Rennen. Der lebendige Spieler musste seine Felder mit einem kleinen Stempel markieren, der Roboter erkannte das markierte Feld und führte dann selbstständig seinen Zug durch.



Durchdachte Mechanik

Die Jury im Bereich Mathematik und Informatik verlieh den beiden Schülern für dieses Projekt aufgrund von durchdachter Mechanik und klugem Programm den ersten Preis. Christian und Maxi werden das Gymnasium Herzogenaurach im April auf dem Landesentscheid von "Schüler experimentieren" vertreten.

Jan, Karl und Benedikt verwandelten mit ihren Legorobotern die Tentoria-Halle der Universität Erlangen kurzzeitig in eine Disco: Über den großen Lautsprecher wurde Musik eingespielt, der Takt von ihrem "DJ Roboter" erkannt und an den "Tanzroboter" weitergegeben. Für den Roboter und seine abwechslungsreich programmierte Choreografie erhielten die drei Schüler den dritten Platz im Bereich Technik. red