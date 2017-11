Herzogenauracher Kaninchenzüchter präsentieren ihre schönsten Tiere

Für die Kaninchenschau des Vereins B 457 Aurachgrund "Auf der Nutzung" ist alles gerichtet und Züchter präsentieren heute und am morgigen Sonntag ihre 80 schönsten Kaninchen. Am Freitag waren die Preisrichter Rainer Sonderhaus aus Fürth und Werner Einbeck aus Emskirchen in der Ausstellungshalle, um die Rassekaninchen zu beurteilen und um Punkte zu vergeben. Bei einer Kaninchenschau wählt der Züchter seine schönsten Exemplare aus und zeigt Geschwister oder Einzeltiere auf Ausstellungen, um sie von Preisrichtern bewerten zu lassen.

Die Preisrichter sind erfahrene Züchter, die nach einer Ausbildung in der Lage sind, Rassekaninchen zu beurteilen. Die Bewertung der Alttierklassen beinhaltet ein 100-Punkte-System, aufgeteilt in sieben Positionen. Die Positionen umfassen Gewicht, Körperform, Typ und Bau, das Fellhaar, verschiedene rasseabhängige Merkmale und den Pflegezustand.



Andere Maßstäbe für Jungtiere

Die Bewertung der Jungtiere kann wichtige Hinweise zur Selektion der Zuchttiere beziehungsweise Ausstellungstiere liefern. Die Wertnote zeigt nur eine aktuelle Momentaufnahme, da sich das Jungtier noch entwickelt und sich dabei verändern kann.

Die Bewertung der Jungtierklasse erfolgt als Prädikatbewertung mit Hilfspunkten. Die Tiere werden unter Berücksichtigung des jeweiligen Alters beurteilt in den Merkmalen Entwicklung von Körperform, Typ und Bau, Fellhaar, Pflegezustand und besondere Rassemerkmale wie Farbe und Zeichnung, insofern diese schon feststellbar sind.

Der Kaninchenzüchterverein B 457 wird an den beiden Ausstellungstagen wieder für eine Bewirtung der Besucher sorgen, außerdem gibt es wieder eine Verlosung und viele Tipps rund um die Kaninchen. Für Züchter ist die Ausstellung ebenso interessant wie für Familien mit Kindern.