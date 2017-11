Herzog-Otto-Mittelschule sucht Lesementoren

Seit beinahe zehn Jahren engagiert sich ein kleiner Kreis von Freiwilligen als Lesementor an der Herzog-Otto-Mittelschule. Für diesen unermüdlichen freiwilligen Dienst zum Wohle der Schüler ist die Schule äußerst dankbar.



Auf offene Ohren gestoßen

Die Initiative dafür ging vor fast einem Jahrzehnt von Gisela Sonner aus, die ihr Anliegen an die Schule herantrug und dort auf offene Ohren stieß. Seitdem sind die Lesementoren an der Herzog-Otto-Schule in der 5. und 6. Jahrgangsstufe zu einer festen Institution geworden. Ihr Einsatz beginnt jedes Jahr mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung, bei der auch die Klassleiter teilnehmen sowie die Konrektorin Silke Fischer, die das Lesementoren-Projekt betreut.



Reger Erfahrungsaustausch

Dabei besteht die Gelegenheit zum regen Erfahrungsaustausch und es werden alle organisatorischen Fragen und Anliegen besprochen.

Dann kann es losgehen: Die freiwilligen Helferinnen und Helfer kommen zu einer festgelegten Unterrichtsstunde einmal wöchentlich in die Schule und lesen mit einzelnen Schülern oder in Zweier- beziehungsweise Dreiergruppen von Schülern, je nach Wunsch des Lesementors. Dank dieser besonderen Zuwendung und intensiven Förderung sind meist schon nach kurzer Zeit Fortschritte in der Lesefertigkeit der Kinder zu erkennen, und der Spaß kommt dabei für beide Seiten auch nicht zu kurz! Damit noch mehr Jungen und Mädchen von dieser wertvollen Initiative profitieren können, bittet die Schule um weitere Meldungen von Erwachsenen, die es sich vorstellen könnten, als Lesementor an der Herzog-Otto-Schule tätig zu sein.



Konrektorin als Anlaufstelle

Wer also selbst gerne liest, sich gerne mit Kindern beschäftigt und bereit ist, jungen Menschen zu helfen, Freude am Lesen zu gewinnen, kann sich ab sofort an Silke Fischer, Konrektorin der Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels wenden (Telefon 09571/1793). Sie steht für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung und würde sich sehr freuen, weitere Lesementoren an der Herzog-Otto-Schule begrüßen zu dürfen. red