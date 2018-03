Heribert Breuer gestaltet das Karfreitagskonzert

Unter dem Titel "Da Jesus an dem Kreuze stund" erklingt am Karfreitag, 30. März, die Orgel der Rügheimer evangelischen Kirche. Auf das Konzert, das um 17 Uhr beginnt, weist der Verein "Kultur" in Rügheim hin.



Werke alter Meister

Wie schon seit vielen Jahren sitzt am Spieltisch wieder Professor Heribert Breuer aus Berlin. Mit Orgelwerken alter deutscher Meister von Samuel Scheidt bis Johann Sebastian Bach bringt er auf gewohnt hohem künstlerischen Niveau die Passion Christi musikalisch nahe, wie der veranstaltende Verein im Hofheimer Stadtteil verspricht.



Freier Eintritt

Der Eintritt für das Konzert ist frei. Spenden werden allerdings am Ausgang erbeten. red