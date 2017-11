Herbstkirchweih in Görau

Die Dorfgemeinschaft lädt am Wochenende zu ihrer Herbstkirchweih ein. Beginn ist am morgigen Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Ortskapelle. Anschließend findet im Feuerwehrgemeinschaftshaus ein Frühschoppen statt. Ab 11 Uhr wird ein Mittagstisch angeboten. Nachmittags dürfen sich alle Besucher auf die leckeren selbst gebackenen Kuchen und Torten freuen. Am Montag, 13. November, beginnt das Kirchweihgeschehen um 15 Uhr. dr