Herbstausflug der Naturfreunde

Die Naturfreunde Görauer Anger laden am Samstag, 28. Oktober, zum Herbstausflug ein, der diesmal mit einem Weinfestbesuch in Abtswind verbunden ist. Die Abfahrt mit dem Omnibus erfolgt um 12.30 Uhr in Görau; auch Nichtmitglieder dürfen teilnehmen - Anmeldungen werden an Elsi Düthorn erbeten. red