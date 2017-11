Herbert Blomstedt im Fernsehen

Der Ehrendirigent der Bamberger Symphoniker, Herbert Blomstedt, ist im Juli dieses Jahres 90 Jahre alt geworden. Seine Tournee wenige Tage nach seinem Geburtstag mit den Bamberger Symphonikern hat ein Kamerateam des Baye-rischen Rundfunks begleitet. Am Sonntag, 12. November, 10.15 Uhr, ist der Film im Bayerischen Fernsehen zu sehen. Gezeigt werden eine Probe mit dem Orchester sowie Ausschnitte aus den Konzerten (Anton Bruckners 5. Symphonie) in den Domen von Bamberg, Würzburg und Passau sowie in der Stiftsbasilika St. Florian - als Höhepunkt wird der Schlusssatz der Symphonie dort gezeigt. - Am Montag, 13. November, ist um 7.30 Uhr auf BR-Klassik eine Reportage über die Spanien-Tournee der Symphoniker zu hören. rg