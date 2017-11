Hemhofen bekommt eine Pfarrerin

Am Sonntag, 12. November, wird Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild in einem Festgottesdienst vom stellvertretenden Dekan Pfarrer Oliver Schürrle in ihren Dienst in der Kirchengemeinde Hemhofen eingeführt.

Der Gottesdienst in der Heilandskirche in Hemhofen beginnt um 14 Uhr und wird vom Frauenchor der Kirchengemeinde sowie vom Posaunenchor der Kirchengemeinden Hemhofen und Nürnberg-Worzeldorf unter der Leitung von Kantor Erich Koch musikalisch gestaltet, teilt die Kirchengemeinde Hemhofen mit.

Pfarrerin Brunner-Wild war zuletzt als Schulpfarrerin an der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg tätig und übernimmt die Pfarrstelle in Hemhofen von Pfarrer Ralph Utz, der auf die Pfarrstelle nach Küps wechselt. Nach dem Gottesdienst mit Abendmahl und den Grußworten lädt der Kirchenvorstand zu einem Empfang ins Gemeindehaus mit Sekt, Kaffee und Kuchen ein. red