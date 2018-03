Helmut Vorndran liest aus neuem Krimi

Der bekannte fränkische Kabarettist und Autor Helmut Vorndran liest am kommenden Freitag, 23. März, im Kintopp in Hollfeld.

Vorndran ist im Kintopp noch gut als Kabarettist von TBC bekannt. Mittlerweile ist er ein sehr erfolgreicher Krimiautor.

Im Kintopp liest er aus seinem neuen Buch "Der Jade Sauropsid".

Karten sind an der Abendkasse zu zehn Euro erhältlich. Beginn ist um 20 Uhr. red