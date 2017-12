Helmut Rosenbauer ist neuer König der Blumenroder Schützen

Der Rödentaler Stadtteil hat einen neuen König, einen Schützenkönig, Helmut Rosenbauer heißt er, einen 69,4 Teiler schoss er. Unter dem Beifall der zahlreichen Schützen aus dem Ort und von befreundeten Vereinen wurde er im Schützenhaus vom Oberschützenmeister Werner Scheurer gekürt. Die Überraschung war dem neuen Regenten regelrecht ins Gesicht geschrieben. Er wird, die Königskette umhängend, den Verein als dessen Majestät nach außen vertreten.

Ihm zur Seite steht als Erster Ritter Rüdiger Schindler, der mit einem 178,9 Teiler ins Schwarze traf und vom Zweiten Ritter Dirk Rosenbauer (384,0 Teiler). Jungschützenkönig ist Stefan Angermüller (1006,6 Teiler), gefolgt vom Ersten Ritter Marlon Bohl (1786,0 Teiler). Pokalsieger in der Schützenklasse wurde Helmut Rosenbauer (853,9 Teiler) und in der Jugend Stefan Angermüller (9 Ringe).

Das Schießen auf die weiteren Scheiben, insbesondere auf die Geflügelscheibe, erfreute die Mitglieder des eigenen Vereines wie die zahlreichen Gäste. Laut Werner Scheurer war die Beteiligung wieder einmal höher als im Vorjahr. Das zeuge von einer intakten Schießgemeinschaft, die nicht nur dem aktiven Schießsport erfolgreich frönt, sondern auch die Tradition die Gemeinschaft pflegt.

Insofern hatte Bürgermeister Marco Steiner (FW) ein dickes Lob an die Zimmerstutzenschützen übrig ob ihrer Kraftakte und dem Engagement, das sie im Vereinsleben zeigen.



Weitere Ergebnisse:

Schützenklasse - Glücksscheibe: 1.Tobias Merz (Hassenberg, 2,5 Teiler), 2. Michael Roßbach (Einberg, 15,1), 3. Stefan Maier (Großgarnstadt, 15,6).

Meisterscheibe: 1. Gina Holland (Fürth am Berg, 104,4 Ringe), 2. Kerstin Jungkunz (Kronach, 103,7), 3. Christoph Methfessel (Ludwigsstadt, 103,0).

Jubiläumsscheibe: 1. Alexander Ehrsam (Burggrub, 15,0 Teiler), 2. Kerstin Jungkunz (Kronach, 28,9), 3. Mike Kretz (Weidhausen, 38,1).

Wild- und Geflügelscheibe: 1. Lena Friedel (Sassanfahrt, 4,9 Teiler), 2. Gina Holland (Fürth am Berg, 24,3), 3. Stephanie Friedel (Sassanfahrt, 45,0).

Ergebnisse der Seniorenklasse, auf die Meisterscheibe: 1. Rolf Zapf (Grub am Forst, 107,0 Ringe), 2. Henri Herppig (Einberg, 106,4), 3. Birgit Fischer (Coburg, 106,3).

Glücksscheibe: 1. Franziska Altieri (Sassanfahrt, 1,2 Teiler), 2. Klaus Schilhanneck (Weismain, 3,7), 3. Horst Schreuer (Coburg, 5,3).

Jubiläumsscheibe: 1. Adelheid Ganß (Einberg, 9,0 Teiler), 2. Theo Ankenbrand (Unfinden, 20,4), 3. Antonio Altieri (Sassanfahrt, 25,3).

Sowie auf die Wild- und Geflügelscheibe: 1. Manfred Heim (Kronach, 9,6 Teiler), 2. Rainer Reißenweber (Coburg, 12,6), 3. Reinhard Müller Gei (Wallenfels, 15,5). dav