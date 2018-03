Helga Siebert präsentiert das 20. "Ultimo"

Die Hamburger Schauspielerin, Schreiberin und Kabarettistin Helga Siebert treibt seit genau 20 Jahren bundesweit ihr "Unwesen" mit ihren satirisch-politischen Rückblicken "Ultimo". Helga Siebert nimmt am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr im Stadcafé Bad Staffelstein, Bahnhofstraße 23, die Zuschauer mit auf eine kurze Reise in die lange Merkel-Ära. Sie wirft einen Blick auf paradiesische Inseln, ihre "Freunde" von der FDP, auf rechte Burschen und auf ihren Liebling, den blau-weißen Ministerpräsidenten, bis hin zu den wichtigen Themen des letzten Jahres und den aktuellen Stand der Dinge. Politische, wirtschaftliche und sportliche Exzesse sind nicht ausgeschlossen. Die heftig-deftigen Diskussionen mit Nachbarin Hertha werden das "Salz in der Suppe" sein. Die Zuschauer können sich also auf einen durchaus kritischen, aber auch spielerisch-poetischen Abend freuen. Karten können telefonisch unter 09573/34 0461 vorbestellt werden. Foto: privat