Helga Engelhardt verlässt Volkshochschule nach 35 Jahren

Ihre Vorspielnachmittage im Roten-Adler-Saal waren legendär. Als erste Musiklehrerin an der neugegründeten Volkshochschule Himmelkron organisierte sie ein niveauvolles Programm, das die Besucher stets beeindruckte.



Groß und Klein unterrichtet

Von Kindern im Vorschulalter bis zu Erwachsenen reichte die Bandbreite ihrer Schüler. Die Rede ist von der Himmelkronerin Volksschullehrerin Helga Engelhadt.

Sie engagierte sich nicht nur für den Musikunterricht (Klavier und Flöte ) im Ort, sondern darüber hinaus auch für weitere Angelegenheiten im Bereich Musik in Himmelkron, so zum Beispiel für die Neuanschaffung eines Konzertflügels.

Bei diesem Stichwort wurden bei Bürgermeister Gerhard Schneider und Reinhard Stelzer Erinnerungen geweckt, da die ersten konkreten Vorschläge, unter anderem auch von Stephan Mickisch, bei 100 000 Euro lagen. Letztendlich kam man durch Vermittlung der Musiklehrerin Helga Engelhardt zum jetzigen deutlich günstigeren Konzertflügel, der bei zahlreichen Konzerten beste Dienste geleistet hat.

Mit einem prächtigen Blumenstrauß und einem kleinen Geschenk verabschiedeten Bürgermeister Gerhard Schneider und VHS-Leiter Reinhard Stelzer die langjährige Musiklehrerin in den Ruhestand. Sie dankten ihr für 35 Jahre langes musikalisches Schaffen.



Uome löst Stelzer ab

Vanessa Uome, die zukünftige Leiterin der Volkshochschule, lauschte gespannt den Geschichten in Sachen Musikunterricht in Himmelkron. red