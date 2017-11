Helfer gesucht

sek



Die Pfarrblattausgabe Dezember/Januar wird an alle Haushalte in Nüdlingen verteilt. Ein Überweisungsträger für das Kirchgeld ist eingebunden. Die Pfarrblattausgabe wird am Dienstag, 21. November, gelegt. Treffpunkt dazu ist um 8.30 Uhr im Pfarramt. Helfer sind willkommen. Die Gottesdienstordnung, Veranstaltungen, die Kirchengeschichte und das aktuelle Pfarrblatt sind außerdem auch zum Herunterladen auf der neuen Internetseite der Pfarrei Nüdlingen-Haard unter www.pfarrei-nuedlingen.de zu finden, teilte die Pfarrei mit.