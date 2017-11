Helfer erleidet Kapselriss

Bereits am Samstagabend hat sich während einer Veranstaltung in der Serlbacher Straße ein 65-Jähriger am Zeigefinger einen Kapselriss zugezogen, nachdem er bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Personen einem verletzten Beteiligten helfen wollte. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, setzt sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung, Telefon 09191/7090-0.