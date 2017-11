Helfer brachten Spenden in die Ukraine

Am 30. Juli startete ein Transport von Heiligenstadt aus in Richtung Ukraine. Vollgepackt waren die zwei Fahrzeuge mit Schulmöbel n der Maria-Ward-Schule Bamberg, Rollstühle, Rollatoren und Gehhilfen vom Medi-Team, Verbandsmaterial und Hygieneartikel aus Pegnitz, außerdem viele Pakete mit Bekleidung, Spiel-und Haushaltwaren und Matratzen von der Realschule Scheßlitz, Tabea Heiligenstadt, Kirchengemeinde Königsfeld und vielen Privatpersonen.

Erste Anlaufstation war eine kleine arme Kirchengemeinde in Ostungarn, wo das Team herzlich aufgenommen wurde. Dort wurden einige Pakete übergeben und auch übernachtet.

Die Nacht, wie auch die weiteren drei, verbrachte das Team im Nehemia Zentrum Uzhgorod. Dieses Haus trägt sich mittlerweile zum größten Teil selbst, nachdem es am Anfang Spenden aus dem Westen erhalten hatte. Die Organisation betreibt jetzt zwei Kindergärten, eine kleine Pension und ein Ausbildungszentrum. In dem Haus wohnen auch einige Flüchtlings- und Waisenkinder, die dort gut betreut und geschult werden.



Schlechte Situation

Am nächsten Tag machte sich die Gruppe zusammen mit Tanya, der Leiterin des NehemiaZentrums in das 50 Kilometer entfernte Krankenhaus auf, für das die Spenden aus Heiligenstadt bestimmt waren.

In Mukatschewo besuchte die Gruppe das Behindertenheim, wo 30 Jugendliche im Heim betreut, andere zu Hause versorgt werden. Bei Gesprächen mit der Leiterin erfuhr das deutsche Team, dass sich auch hier die finanzielle Situation ständig verschlechtert.

Während der Besichtigung traf auch Irina ein. Sie fand vor 17 Jahren ein Team der Hilfsorganisation bei einem Hausbesuch mit verkrüppelten Füßen und Beinen an. Seitdem wurden vom Verein fünf Operationen und einige Reha-Behandlungen finanziert. Irina kann mittlerweile mit Krücken recht gut laufen und studiert in Zithomir Sozialwesen.



Spendenkonten

Wer den Verein "Lasst uns gehen" unterstützen möchte, kann Spenden überweisen auf diese Konten: Raiffeisenbank Heiligenstadt: BIC: GENODEF1HIS, IBAN: DE74770690510000021660; Sparkasse Heiligenstadt: BIC: BYLADEM1SKB, IBAN: DE27770500000810918227. red