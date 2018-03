Heizungsanlage: Zoff bei der Heubscher Feuerwehr?

Der Kasendorfer Marktgemeinderat wollte eigentlich die Mittel für die Umrüstung der Heizungsanlage bei der Feuerwehr Heubsch vor der Verabschiedung des Haushalts bereitstellen. Doch der Vorsitzende monierte, dass er nicht informiert sei.

Die Heizung des Feuerwehrhauses in dem Kasendorfer Ortsteil hat in der Vergangenheit immer wieder für Probleme gesorgt. Thomas Thau, Heizungsexperte und Mitglied im Marktgemeinderat, hat in Eigenregie die Wartung übernommen und wollte jetzt auch den Austausch der Heizung und die Umrüstung von Öl auf Gas voranbringen.

"Der Brenner hat immer mal wieder gesponnen. Auch die Steuerung hat Probleme gemacht. Deshalb haben wir uns Gedanken über eine Umrüstung gemacht", erklärte Thomas Thau, der in der Ratssitzung wegen einer Grippeerkrankung nicht dabei sein konnte, auf Nachfrage der BR.

Die Feuerwehr hatte einen Antrag gestellt, die Mittel für eine Umrüstung der Heizungsanlage vor der Haushaltsverabschiedung bereit zu stellen. Kosten: rund 12 000 Euro. Die Feuerwehr hat signalisiert, dass die Montagearbeiten selbst übernommen werden könnten. Kostenersparnis: rund 2000 Euro.

"Die Ölheizung ist zwanzig Jahre alt. Drei Tanks sind schon ausgebaut und entsorgt", erklärte Bürgermeister Bernd Steinhäuser (CSU) den Räten die Situation. Momentan ist nur noch ein Tank vorhanden, der immer wieder mit Öl-Resten befüllt wird, um den Heizbetrieb überhaupt noch aufrecht zu erhalten.

Im Gemeinderat herrschte Einigkeit, dass die Gewährung der Mittel auch vor der Verabschiedung des Haushalts hätte beschlossen werden können.



"Kenne den Grund nicht"

Doch dann meldete sich in der Sitzung der Vorsitzende der Feuerwehr, Heiko Roßmerkel, zu Wort und erbat Rederecht. "Ich habe von der Umrüstung der Heizungsanlage erst aus der Zeitung erfahren. Ich kenne den Grund nicht", monierte Roßmerkel. Auch bei der Hauptversammlung sei die Umrüstung der Heizung kein Thema gewesen, sagte er.

Konsterniert entschieden sich die Gemeinderäte daraufhin, den Antrag zurückzustellen. "Das muss wohl erst vereinsintern geklärt werden", sagte Roland Hübner (CSU).



"Probleme sind bekannt"

Thomas Thau, der bei der Sitzung nicht anwesend war, zeigte sich indes erstaunt über das Veto des Feuerwehrvorsitzenden. "Wir haben die Umrüstung der Heizung im Ausschuss der Feuerwehr beschlossen. Die Probleme sind bekannt", so Thau. Er hat keine Erklärung dafür, warum der Vorsitzende "unwissend" war.

Der Ausbau der drei Öltanks sei selbstverständlich nicht "heimlich" erfolgt.