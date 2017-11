Heitere Klänge auf der Orgel

"Die heitere Königin", so ist das Orgelkonzert mit Regionalkantor Peter Rottmann am 4. Februar im nächsten Jahr in der Bad Brückenauer Stadtpfarrkirche übertitelt. Der Hausorganist der altehrwürdigen Münnerstädter Stadtpfarrkirche hat sich hierfür etwas Besonderes einfallen lassen. Für alle, ob Jung oder Alt, gibt es ein außergewöhnliches Orgelkonzert: In diesem Konzert präsentiert sich die klanggewaltige Seifert-Orgel von ihrer volkstümlichen Seite.

Auf dem Programm: berühmte Walzer, Märsche wie der "Türkische Marsch" von Mozart und Ragtimes aus Scott Joplins "The Entertainer". Die Stücke sollen zum Schmunzeln und Schunkeln einladen. Das Hauptwerk des Konzertes ist eine Bearbeitung des berühmten "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns. Uraufgeführt wurde die "Grande Fantaisie Zoologique" am Karnevalsdienstag im Jahre 1886 in Paris. Wie zu erwarten, erfreute sich das Stück allergrößter Beliebtheit, die solche Ausmaße annahm, dass der Komponist befürchtete, dieses populäre Werk könnte seine ernsten Kompositionen in den Schatten stellen. Darum verhängte er ein Aufführungsverbot und verhinderte eine vollständige Veröffentlichung. Ursprünglich für Orchester komponiert, klingt dieses Stück auf der Orgel umwerfend gut. Dazu beitragen wird Norbert Reiter, der als Sprecher mit seinem komödiantischen Talent den Conférencier übernehmen wird. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. red