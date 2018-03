Heiße Phase beginnt für den SCM

Das Vollleyball-Bayernligateam des SC Memmelsdorf (2.) startet in die entscheidende Phase der Saison. Am Samstag kommt es zunächst zum enorm wichtigen Aufeinandertreffen mit dem direkten Verfolger, TV Mömlingen. In der heimischen Seehofhalle ging der SCM im Hinspiel nach einem hart umkämpften Spiel als 3:1-Sieger vom Platz. Mit einem Aswärtserfolg am Samstag könnte er den Abstand zur Tabellenspitze verringern und Mömlingen hinter sich auf Abstand halten. Mit fünf Punkten und einem Spiel mehr auf dem Konto steht der TB/ASV Regenstauf momentan an der Tabellenspitze. Bereits am Sonntag starten die Memmelsdorfer ihre vier Begegnungen umfassende Heimspielserie bis zum Saisonende. Um 16 Uhr empfängt der SCM die "Hyänen" aus Bad Windsheim. Das Team aus dem Bamberger Vorort tat sich im Hinspiel gegen den starken Aufsteiger beim 3:1-Erfolg lange schwer. An beiden Tagen steht Spielertrainer Michael Werner der komplette Kader zur Verfügung. jk