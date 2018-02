Heinz Storms spendete bereits 200 Mal Blut

Bei der Jahresabschlussfeier der BRK-Bereitschaft Hirschaid in der Brauerei Kraus konnte Bereitschaftsleiter Matthias Behr auf ein sehr arbeitsreiches Jahr zurückblicken.

Der stellvertretende Landrat Johann Pfister überreichte die staatlichen Ehrenzeichen für 25 ehrenamtliche Dienstjahre an Monika Kauer aus Hirschaid und für 40 ehrenamtliche Dienstjahre an Willibald Dellermann aus Mühlhausen.

Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann - er spendete selbst bereits 100 Mal Blut - berichtete von seinen positiven Erfahrungen als Blutspender.

Der stellvertretende Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bamberg, Klaus Schulz, und der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Christoph Treubel würdigten Andreas Seidl (10 Jahre), Stephan Kauer (20 Jahre) sowie Inge Keiling und Robert Klaus (45 Jahre) für ihre ehrenamtliche Mitarbeit im Roten Kreuz.

Danach wurden die treuen Blutspender ausgezeichnet. Die für 50 Spenden Geehrten sind Kurt Aue, Roswitha Brandner und Norbert Neundorfer (aus Frensdorf), Thomas Arold, Georg Lay und Georg Müller (alle Hirschaid) und Andrea Helmrich-Haselbauer aus Strullendorf. Für 75 Spenden geehrt wurden aus Frensdorf Alfred Beck, Andreas Weiss, aus Hirschaid Ines Schalbe und aus Pommersfelden Kurt Dengler.

Sechs Spender kamen bisher 100 Mal zum Blutspenden: aus Hirschaid Dieter Auer, Stephen Goldfarb, Klaus Homann und Hermann König und aus Strullendorf Helmut Hollfelder und Christian Köhler.

Sechs Spender haben bereits 125 Mal Blut gespendet: Es sind aus Frensdorf Otto Bittel, aus Hirschaid Georg Haas, Wolfgang Schmaus, Erwin Seuberth und Wolfgang Walz und aus Strullendorf Stefan Nüsslein.

Für 150-maliges Blutspenden geehrt wurde Johannes Körber aus Hirschaid und für 175-maliges Blutspenden Edmund Hofmann, ebenfalls aus Hirschaid.

Der "Spitzenreiter" mit 200 Blutspenden kommt mit Heinz Storms aus Frensdorf.